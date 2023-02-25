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Астрологический прогноз на 25 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
23
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 25 февраля

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день не подходит для серьезных занятий, даже если речь о домашних делах – желательно ограничиться решением мелких задач, которые, тем не менее, нужно решать. 

Символ дня: журавли. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: бирюзовый, индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня скоротечны – как правило, они исчезают до наступления новых лунных суток. Если же подобного не произойдет, необходимо обратиться за помощью к врачу. Велика вероятность простуд, поэтому нужно избегать сквозняков и на прогулку одеваться по погоде. 

Питание дня: можно есть все, но не забывать при этом о чувстве меры. 

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно. 

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду. 

Магия и мистика дня: результативной окажется любовная магия в любом ее виде. 

Сны дня: сны нынешней ночи частью бывают вещими, поэтому, если их сюжет порадует, не стоит пересказывать его другим, чтобы не сглазить. 

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать. 

Афоризм дня: "Можно понять космос, но не себя: расстояние между собственно человеком и его внутренним "я" подчас больше, чем расстояние до звезд" (Гилберт Честертон). 

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Дата публикации
Просмотры
23
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