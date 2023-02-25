Астрологический прогноз на 25 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день не подходит для серьезных занятий, даже если речь о домашних делах – желательно ограничиться решением мелких задач, которые, тем не менее, нужно решать.
Символ дня: журавли.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: бирюзовый, индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: болезни нынешнего дня скоротечны – как правило, они исчезают до наступления новых лунных суток. Если же подобного не произойдет, необходимо обратиться за помощью к врачу. Велика вероятность простуд, поэтому нужно избегать сквозняков и на прогулку одеваться по погоде.
Питание дня: можно есть все, но не забывать при этом о чувстве меры.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.
Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.
Магия и мистика дня: результативной окажется любовная магия в любом ее виде.
Сны дня: сны нынешней ночи частью бывают вещими, поэтому, если их сюжет порадует, не стоит пересказывать его другим, чтобы не сглазить.
Табу дня: нельзя никому ничего одалживать.
Афоризм дня: "Можно понять космос, но не себя: расстояние между собственно человеком и его внутренним "я" подчас больше, чем расстояние до звезд" (Гилберт Честертон).
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