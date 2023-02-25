Астрологический прогноз на 25 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день не подходит для серьезных занятий, даже если речь о домашних делах – желательно ограничиться решением мелких задач, которые, тем не менее, нужно решать.

Символ дня: журавли.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: бирюзовый, индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезни нынешнего дня скоротечны – как правило, они исчезают до наступления новых лунных суток. Если же подобного не произойдет, необходимо обратиться за помощью к врачу. Велика вероятность простуд, поэтому нужно избегать сквозняков и на прогулку одеваться по погоде.

Питание дня: можно есть все, но не забывать при этом о чувстве меры.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.

Магия и мистика дня: результативной окажется любовная магия в любом ее виде.

Сны дня: сны нынешней ночи частью бывают вещими, поэтому, если их сюжет порадует, не стоит пересказывать его другим, чтобы не сглазить.

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать.

Афоризм дня: "Можно понять космос, но не себя: расстояние между собственно человеком и его внутренним "я" подчас больше, чем расстояние до звезд" (Гилберт Честертон).

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