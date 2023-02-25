Астрологічний прогноз на 25 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день не підходить для серйозних занять, навіть якщо йдеться про домашні справи – бажано обмежитися вирішенням дрібних завдань, які потрібно вирішувати.

Символ дня: журавлі.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: бірюзовий, індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня швидкоплинні — як правило, вони зникають до нової місячної доби. Якщо ж такого не станеться, необхідно звернутися за допомогою до лікаря. Велика ймовірність застуд, тому потрібно уникати протягів та на прогулянку одягатися за погодою.

Харчування дня: можна їсти все, але не забувати водночас про почуття міри.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Дачні роботи: можна сіяти насіння на розсаду.

Магія та містика дня: результативною виявиться любовна магія у будь-якому її вигляді.

Сни дня: сни нинішньої ночі здебільшого бувають віщими, тому, якщо їхній сюжет потішить, не варто переказувати їх іншим, щоб не наврочити.

Табу дня: не можна нікому нічого позичати.

Афоризм дня: "Можна зрозуміти космос, але не себе: відстань між власне людиною та її внутрішнім "я" часом більша, ніж відстань до зірок" (Гілберт Честертон).

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