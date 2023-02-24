25 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 25 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Мелетія. Жив він у IV столітті та був єпископом Антіохії. В церковних переказах його описують як борця з єретиками, якого неодноразово скидали з поста єпископа. Мелетій очолював II Вселенський Собор (381 рік), який відбувся проти царя Македонія. Помер в похилих літах.

На честь святого 25 лютого святкують народне свято — Мелетія та Олексія.

Церковне свято 25 лютого — день пам'яті Олексія Чудотворця

Будучи вихідцем з боярського роду, Олексій жив в Чернігівському князівстві і при народженні отримав ім'я Єлевферій. В 12 років хлопчик почав чути голос, який йшов з небес. Він повідомив йому, що в майбутньому той стане ловцем людей. Довго думав хлопець, що це могло означати, але так і не зрозумів.

В юнацькому віці вирішив покинути батьків та вступити до Богоявленьского монастиря. Там він прийняв постриг і нове ім'я Олексій. До 40-річного віку він проводив весь свій час в молитвах та чернечих справах. Його дуже любили та поважали. 1354 року він став митрополитом Київської Русі і став ще сильніше служити Церкві.

Коли він зміг зцілити від сліпоти дружину хана Джанібека Тайдулу, то отримав прізвисько Чудотворець. Помер святий 1378 року.

Прикмети 25 лютого

Народні прикмети 25 лютого / Фото: Pexels

чути спів горобців — буде відлига;

останній тиждень лютого холодний — чекайте на теплий березень;

на небі багато зірок, значить буде багатий урожай;

на деревах іній до хорошої погоди.

Що завтра не можна робити

В цю дату не можна одягати поношений одяг, тому що минулі проблеми можуть нагадати про себе. Не варто перебувати у безладі, це може залучити хвороби. Тому поприбирайте в своїй оселі.

Що можна робити завтра

Саме 25 лютого в минулому починали рибалити, тому часто день називали "Олексія Рибного". Також готували випічку з рибою. А ще радять 25 лютого винести розсаду на вулицю, навіть якщо є невеликий мінус — насіння загартується і краще зійде.

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