25 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 25 февраля, в православном календаре – день памяти святого Мелетия. Жил он в IV веке и был епископом Антиохии. В церковных преданиях его описывают как борца с еретиками, которого неоднократно сбрасывали с поста епископа. Мелетий возглавлял II Вселенский Собор (381 год), состоявшийся против царя Македония. Умер в преклонных летах.

В честь святого 25 февраля празднуют народный праздник – Мелетия и Алексея.

Церковный праздник 25 февраля – день памяти Алексея Чудотворца

Будучи выходцем из боярского рода, Алексей жил в Черниговском княжестве и при рождении получил имя Елевферия. В 12 лет мальчик начал слышать голос, шедший с небес. Он сообщил ему, что в будущем тот станет ловцом людей. Долго думал парень, что это могло означать, но так и не понял.

В юношеском возрасте решил покинуть родителей и поступить в Богоявленский монастырь. Там он принял постриг и новое имя Алексей. До 40-летнего возраста он проводил все свое время в молитвах и монашеских делах. Его очень любили и уважали. В 1354 г. он стал митрополитом Киевской Руси и стал еще сильнее служить Церкви.

Когда он смог исцелить от слепоты жену хана Джанибека Тайдулу, то получил прозвище Чудотворец. Умер святой в 1378 году.

Приметы 25 февраля

Народные приметы 25 февраля / Фото: Pexels

слышно пение воробьев — будет оттепель;

последняя неделя февраля холодная — ждите тёплый март;

на небе много звезд, значит будет богатый урожай;

на деревьях иней к хорошей погоде.

Что завтра нельзя делать

В эту дату нельзя одевать поношенную одежду, потому что прошлые проблемы могут напомнить о себе. Не стоит находиться в беспорядке, это может привлечь болезни. Поэтому уберите в своем доме.

Что можно делать завтра

Именно 25 февраля в прошлом начинали ловить рыбу, поэтому часто день называли "Алексея Рыбного". Также готовили выпечку с рыбой. А еще советуют 25 февраля вынести рассаду на улицу, даже если есть небольшой минус – семена закалятся и лучше взойдет.

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