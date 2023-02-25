Байден решил баллотироваться на второй срок

Это правомерно, когда люди поднимают вопрос о моем возрасте, — сказал Байден.

Президент Джо Байден подтвердил свое намерение баллотироваться на второй срок в интервью ведущему телеканалу ABC News Дэвиду Мюру.

Хотя Байден снова заявил, что намерен баллотироваться, он также намекнул, что это объявление может быть далеко.

«Но слишком много других вещей, которые мы должны завершить в ближайшее время, прежде чем я начну кампанию», — сказал он.

В возрасте 80 лет Байден является старейшим действующим резидентом в истории США, и вопросы его возраста, которые преследовали его во время его кампании 2020 года, продолжались на протяжении всего его президентства.

«Позвольте мне спросить вас о разговоре, который ведут люди — дома, как ваши поклонники, так и ваши критики. Они знают, что если вас переизберут, вам будет 82 года, когда вы принесете присягу. Вы будете 86-летним в конце срока. Является ли ваш возраст частью ваших собственных расчетов, стоит ли баллотироваться снова?» – поинтересовался журналист у Байдена.

"Нет. Но это законно для людей ставить вопрос о моем возрасте. Это абсолютно законно делать это. И единственное, что я могу сказать, это наблюдать за мной", — ответил Байден.

«Мне нужно закончить другие дела, прежде чем я начну полномасштабную кампанию». – добавил Байден.

Хотя президент не соглашался прямо переизбраться, похоже, что среди его семьи растет поддержка, которая, по словам Байдена, сыграет немаловажную роль в его обсуждении баллотирования на второй срок.

Напомним, что ранее в Белом доме сообщили, что Байден будет баллотироваться на второй президентский срок. В то же время подчеркнули, что до следующих выборов еще немного времени, поэтому больше рассказать не могут.

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