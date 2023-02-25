Канада не исключает учебу для украинских военных пилотов — Трюдо

Канада открыта к возможности расширения своей летной тренировочной программы, чтобы включить в нее украинских военных пилотов.

Об этом во время пресс-конференции в Торонто заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Укринформ.

«Мы будем всегда искать, как учить и поддерживать – и где для нас есть смысл это делать. Мы учим украинских танкистов использовать Leopard 2, которые им передаем. Мы всегда открыты для того, чтобы делать больше. Мы будем обсуждать с украинцами то, как им лучше помочь”, — заметил Трюдо на вопрос о возможности обучения украинских военных пилотов в Канаде.

Добавим, что в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER около 35 тысяч украинских защитников прошли курс навыков современного боя, что помогло им быть эффективнее во время боевых действий.

Также в Канаде уже много лет работает летная школа НАТО, которая дислоцируется на двух военных базах. На ней учат военных пилотов из стран Альянса и их союзников. Начиная курс на легких гражданских самолетах, на последних этапах программы пилоты овладевают истребителями.

Напомним, что Польша не прочь проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16, но такое решение нужно согласовать в более широкой коалиции с союзниками.

Кроме Польши, еще три страны Европы готовы учить украинских пилотов летать на F-16. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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