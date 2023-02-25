Ожидает ли мир Третья мировая война: экстрасенс дал ответ

Экстрасенс Каин Крамер спросил колоду Таро о том, возможно ли начало Третьей мировой войны и они рассказали, чего нам ожидать в будущем.

Готовиться ли нам к Третьей мировой войне? Достоверность этого оценил украинский экстрасенс Каин Крамер.

Соответствующее видео он обнародовал на YouTube канале.

По его словам, Третья мировая – мечта Владимира Путина. Он хочет этого, поскольку проиграть в мировой не так стыдно, как проиграть одной стране, которая в десять раз меньше размеров.

Что касается того, кто может начать Третью мировую, Каин отверг Китай и Америку, вряд ли могут начать войну. Экстрасенс объяснил, что эти две страны взаимосвязаны и, скорее всего, договорятся без оружия.

Сам Китай очень зависим от внешней торговли, и если он где-то будет проявлять агрессию, то будут санкции и так далее. Китая санкции не нужны. Это его может убить», – сказал Каин Крамер.

Далее экстрасенс сделал еще одно расписание на картах об всеобщей вероятности мировой войны. Выпавшие карты "любовь" — означает договоренности, взаимопонимание и консенсус; "кубок" — говорит о проявлении любви и поддержки; последняя карта "пятиугольная звезда" — означает "выпьем вместе за деньги и развитие".

"Атмосфера может разгораться, но в один прекрасный момент все обо всем договорятся, потому что невозможно будет так дальше", — добавил экстрасенс.

Напомним, что, когда может закончиться война в Украине, своим предсказанием поделилась гуцульская мольфарка Мария и предупредила, что ближайшие месяцы будут тяжелыми.

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