В Сумской области противотанковая ракета попала в маршрутку: есть раненые

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 24 февраля 2023 года.
24 февраля 2023 года в 16.36 россияне обстреляли с территории России противотанковой управляемой ракетой гражданское маршрутное такси «Рута» сообщением «Журавка-Сумы» в районе с. Водологи Хотинского общества.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
В результате террористического обстрела получили травмы четыре гражданских лица.
Пострадавший водитель и трое пассажиров доставлены в Сумскую областную клиническую больницу с предварительным диагнозом: контузия.
Всего в течение дня россияне совершили обстрелы 4 территориальных громад области: Новослободской, Краснопольской, Хотинской, Юнаковской. Было зафиксировано 47 "прилетов".
- Новослободская громада: с 09.50 был минометный обстрел громады – 8 прилетов, а с 11.33 зафиксирован артобстрел – 14 "прилетов".
- Хотинская громада: в 11.15 россияне тоже били из минометов — 5 "прилетов".
- Краснопольская громада: 12 мин сбросил враг на территорию громады.
- Юношеская громада: с 16.14 был совершен артобстрел громады — 7 "прилетов".
Заметим, ранее в Сумской ОВА опровергли информацию о том, что вблизи границы Украины у границ этой области россияне сконцентрировали большую группировку войск.
Читайте также: