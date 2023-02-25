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В Сумской области противотанковая ракета попала в маршрутку: есть раненые

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В Сумской области противотанковая ракета попала в маршрутку: есть раненые

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 24 февраля 2023 года.

24 февраля 2023 года в 16.36 россияне обстреляли с территории России противотанковой управляемой ракетой гражданское маршрутное такси «Рута» сообщением «Журавка-Сумы» в районе с. Водологи Хотинского общества.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В результате террористического обстрела получили травмы четыре гражданских лица.

Пострадавший водитель и трое пассажиров доставлены в Сумскую областную клиническую больницу с предварительным диагнозом: контузия.

Всего в течение дня россияне совершили обстрелы 4 территориальных громад области: Новослободской, Краснопольской, Хотинской, Юнаковской. Было зафиксировано 47 "прилетов".

  • Новослободская громада: с 09.50 был минометный обстрел громады – 8 прилетов, а с 11.33 зафиксирован артобстрел – 14 "прилетов".
  • Хотинская громада: в 11.15 россияне тоже били из минометов — 5 "прилетов".
  • Краснопольская громада: 12 мин сбросил враг на территорию громады.
  • Юношеская громада: с 16.14 был совершен артобстрел громады — 7 "прилетов".

Заметим, ранее в Сумской ОВА опровергли информацию о том, что вблизи границы Украины у границ этой области россияне сконцентрировали большую группировку войск.

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Дата публикации
Просмотры
62
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