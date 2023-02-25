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"Бавовна" в Белгороде: очевидцы видели взрыв в небе

"Бавовна" в Белгороде: очевидцы видели взрыв в небе

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
854
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" в Белгороде: очевидцы видели взрыв в небе

Фото: соцсети

В ночь на 25 февраля 2023 года в Белгороде и Белгородском районе России очевидцы сообщили о серии громких хлопков в небе.

«Афигеть!», «Сегодня что-то очень громко», - комментируют очевидцы происходящие.

Также в Сети появилось видео «бавовны» над Белгородской областью, например взрыва в небе.

В то же время официальные российские власти объяснили происходящее «работой ПВО».

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Оперативные службы уточняют информацию», – сообщил российский губернатор.

Ранее в Белгороде очевидцы сообщили о громком "хлопке" и сиянии

Также в Белгородской области снова случилась "бавовна". При этом губернатор заявил о "попадании" в ТЦ. 

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Дата публикации
Просмотры
854
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