"Бавовна" у Бєлгороді: очевидці бачили вибух у небі

У ніч проти 25 лютого 2023 року у Бєлгороді та Бєлгородському районі Росії очевидці повідомили про серію гучних вибухів у небі.

"Очманіти!", "Сьогодні щось дуже голосно", — коментують очевидці, що відбуваються.

Також у Мережі з'явилося відео «бавовни» над Білгородською областю, наприклад, вибуху в небі.

Водночас офіційна російська влада пояснила те, що відбувається «роботою ППО».

«За попередніми даними, постраждалих та пошкоджень немає. Оперативні служби уточнюють інформацію», – повідомив російський губернатор.

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Раніше в Білгороді очевидці повідомили про гучну "бавовну" та сяйво.

Також у Білгородській області знову трапився "бавовна". При цьому губернатор заявив про "потрапляння" в ТЦ.

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