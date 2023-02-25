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"Бавовна" у Бєлгороді: очевидці бачили вибух у небі

"Бавовна" у Бєлгороді: очевидці бачили вибух у небі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
120
Час на прочитання
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"Бавовна" у Бєлгороді: очевидці бачили вибух у небі

Фото: соцсети

У ніч проти 25 лютого 2023 року у Бєлгороді та Бєлгородському районі Росії очевидці повідомили про серію гучних вибухів у небі.

"Очманіти!", "Сьогодні щось дуже голосно", — коментують очевидці, що відбуваються.

Також у Мережі з'явилося відео «бавовни» над Білгородською областю, наприклад, вибуху в небі.

Водночас офіційна російська влада пояснила те, що відбувається «роботою ППО».

«За попередніми даними, постраждалих та пошкоджень немає. Оперативні служби уточнюють інформацію», – повідомив російський губернатор.

Раніше в Білгороді очевидці повідомили про гучну "бавовну" та сяйво.

Також у Білгородській області знову трапився "бавовна". При цьому губернатор заявив про "потрапляння" в ТЦ.

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Перегляди
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