У Бєлгородській області Росії розбився літак Міноборони РФ (фото)

У четвер, 23 лютого, у Бєлгородській області Росії розбився літак Міноборони РФ.
У Валуйському міському окрузі Росії впав літак Міноборони РФ.
Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.
"У Валуйському міському окрузі впав літак МО. Зараз на місці працюють слідча група і співробітники МНС. Причина події з'ясовується. Ситуація під контролем", - написав він.
За інформацією ресурсу "Baza", літак Су-25 упав на околиці села Оріхове у Валуйському районі. Штурмовик упав на сарай із сіном, почалася пожежа, споруда згоріла.
Згодом у Міноборони РФ повідомили, що літак Су-25 зазнав аварії після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування в Бєлгородській області.
Льотчик загинув, літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає, ідеться в заяві Міноборони. Своєю чергою, онлайн-видання "Baza" додає, що пілот встиг катапультуватися і його відвезли в госпіталь. Але незабаром він помер через травми, несумісні з життям.
За попередніми даними, причиною катастрофи стала нібито технічна несправність.
Нагадаємо, ексзаступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун розповів, що Росія в разі масованого авіаудару по Україні зможе одночасно підняти в небо не більше 200 літаків, причому половина з них буде знищена силами української протиповітряної оборони.
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