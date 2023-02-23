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У Києві сміттєвоз збив молоду жінку: фото

У Києві сміттєвоз збив молоду жінку: фото

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
1325
Час на прочитання
1 хв
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У Києві сміттєвоз збив молоду жінку: фото

Сміттєвоз збив жінку у Києві, скриншот з відео / Київ INFO, Telegram

Внаслідок ДТП 38-річну потерпілу госпіталізували.

Вчора ввечері, 22 лютого, водій 1985 р.н. керуючи автомобілем, сміттєвозом марки "Форд" на вулиці Жмеринська руюхався по житловій зоні заднім ходом та здійснив наїзд на жінку-пішохода, 1985 р.н.

Про це повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

В результаті події потерпілу було госпіталізовано в лікарню з травмами різного ступеню тяжкості.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліцейські проводять першочергові слідчі дії для встановлення причин та обставин цієї автопригоди.

Нагадаємо, на Закарпатті у моторошній ДТП загинули четверо людей, серед них - дитина.

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Дата публікації
Перегляди
1325
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