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До Києва прибув прем'єр-мінстр Іспанії: фото, відео

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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До Києва прибув прем'єр-мінстр Іспанії: фото, відео

Фото: Associated Press

Прем'єр Іспанії заявив, що його країна буде з Україною, поки до Європи не повернеться мир.

Сьогодні, 23 лютого, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва з візитом.

"Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир", - зазначив іспанський прем'єр у Twitter.

До Києва чиновник добрався потягом. На залізничному вокзалі у столиці його зустріли представники Міністерства закордонних справ України, зокрема заступник міністра Євген Перебийніс.

У своєму Twitter Санчес напередодні опублікував відео, у якому зазначив, що Іспанія буде продовжувати підтримувати Україні.

Очікується, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Це його другий візит в Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес у своєму виступі на спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що Іспанія вимагає негайного, повного та безумовного виведення російських військ з території України, як це містилося у наказі Міжнародного суду ООН від 16 березня.

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Дата публікації
Перегляди
720
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