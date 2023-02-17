Дзеркальна дата 23.02.2023: прогноз астрологині

У лютому минулого року було три дзеркальні дати, головна з яких 22.02.22, після якої відбулося вторгнення російської армії в Україну. Однак, не варто розглядати лише з негативного погляду дзеркальні дати. У такі дні енергетичний потенціал дуже потужний, формуються особливі обставини, що змінюють звичний перебіг речей.

У нумерології значення числа 23 трактується двояко. Двійка означає парність, сприйняття, реакцію, а трійка – обмін та розвиток, взаємодію, досконалість. На людське життя безпосередньо впливає нумерологія і астрологія. Одним із найзагадковіших є число 23, яке систематично вносить зміни у житті людей.

Двійка символізує жіночий початок і пасивність, Місяць і всі його фази – молодик, зростальний місяць, повний місяць, фаза спадання і молодик. Іншими словами, 2 – це активний прояв того, що знаходиться в потенційному стані, але сам не заявляє про себе, не впливає на навколишній світ. Це образ самої природи, а також часу як лінійності в нашому сприйнятті.

Трійку символічно можна уявити трьома точками і якщо їх з'єднати, вони являють собою трикутник, але внаслідок обміну та змішування це може бути активний трикутник (вершина фігури вгорі) або пасивний, коли вершина виявляється спрямованою донизу.

У будь-якому разі трійка символізує розвиток та зростання взаємодії, тому що через будь-який трикутник можна провести площину, а у випадку з двійкою – це дві точки, просто відрізок. Вплив цих двох цифр є взаємовиключним, конфліктним, оскільки спокійна двійка змушена слідувати шляхом активної трійки. Число 23 заповнене великою кількістю внутрішніх протиріч.

Значення числа 23 відповідає результатам сукупного впливу двійки, трійки та підсумовної п'ятірки (2+3 = 5). П'ятірка – це прорив, власна свідомість. Над силами простих видів енергії – стихіями – постає усвідомлена особистість – людина, яка у своєму розвитку готова йти далі, ніж складники рироди – рослини, каміння та тварини. Через 5 точок можна побудувати п'ятикутну зірку. Залишаючись частиною самої природи, тобто. маючи інстинктивну енергію прояву, людина хоче стати вищою, ніж просто тварина. Це прагнення призводить до появи віри – людина відривається від нижчого рівня розвитку і прагне до висоти, духовності, усвідомленості, знань. П'ять – це так званий 5-й елемент, у метафізиці східних навчань – це ефір, у розумінні сучасного напряму – це сама людина як особистість. Вона здатна розвинути в собі саме ті якості 2, 3, 5, які чудово доповнюватимуть і посилюватимуть одна одну.

Дзеркальна дата 23.02.2023 принесе кардинальні зміни всім людям, допоможе зрозуміти, як нейтралізувати негативні обставини та внести рівновагу в життя. Дуже важливий день для тих, хто народився 23 числа будь-якого місяця, багато хто виявить, що все нарешті стало на свої місця. Почнеться черговий етап життя, з'явиться нове поле діяльності.

До позитивних характеристик числа 23 можна зарахувати заповзятливість, волелюбність, талант, товариськість, чудову інтуїцію та високий рівень енергетики. А до негативних – імпульсивність, конфліктність, егоцентризм, дріб'язковість, непостійність. Які з них візьмуть гору – залежить від самої людини. Тому 23 – ще й число особистості (2+3= 5), яка "зробила" себе самостійно, відповідно до власного вільного вибору.

Числа правлять світом – так казав Піфагор. Енергія числа 23 є ключовою, навіть містичною. Сакральне значення 2 і 3 несе у собі глибоке значення. Ілюмінати в давнину дуже часто використовували саме ці числа у своїх обрядах.

Людина отримує від батька та від матері по 23 хромосоми, що визначають її спадкові ознаки.

Кінець світу, згідно з віруваннями індіанців майя, настане саме 23-го.

У латинському алфавіті 23 літери. Стільки ж і в єврейській, і в низці інших світових мов.

Важливо, що 2, ділене на 3, дає 0,666, що, на думку містиків, є числом сатани. Саме з цим числом пов'язані жахливі події в Хіросімі, яка була розбомблена 6 серпня 1945 (6+8+4+5=23).

Нахил земної осі щодо площини обертання планети становить трохи більше 23 градусів.

Найяскравіша зірка неба, Сіріус, у 23 рази яскравіша за Сонце.

Довжина десяткового запису факторіалу числа 23 дорівнює 23.

У тілі людини 23 міжхребцеві хрящі.

Кров здійснює повний оберт в організмі за 23 секунди.

У руці людини 23 суглоби.

Юлію Цезарю вбивця завдав саме 23 ножових ударів.

Письменник, філософ і дослідник теорій змови Роберт Антон Вілсон називає Вільяма Берроуза "першовідкривачем" загадки числа 23. За словами Берроуза, близько 1960 року він познайомився в Танжері з якимсь капітаном Кларком, який якось похвалився, що вже двадцять три роки без жодної події. Того ж дня судно Кларка потрапило в аварію, внаслідок якої загинув і він сам, і всі, хто був на борту. Того ж вечора, коли Берроуз розмірковував про те, що сталося, через радіо повідомили, що у Флориді розбився літак. Капітана звали Кларк, а номер рейсу був 23. Після цього моторошного збігу Берроуз почав колекціонувати дивні події, в яких фігурувало число 23.

Вияв містики, пов'язаної з числом 23, можна спостерігати і у фільмах. Наприклад, у "Міцному горішку-3" поїзд зійшов з рейок саме на 23 станції, в "Твін Пікс" Лору Палмер вбили 23 лютого. 1998 року режисером Гансом Шмідтом було знято фільм "Число 23". Він був заснований на реальній історії. У ньому розповідається історія молодих комп'ютерних хакерів, які просто одержимі числом 23.

З усього сказаного вище можна дійти невтішного висновку, що магічне число 23 незаперечно впливає на багато аспектів людського життя, наповнюючи його незрозумілим і загадковим змістом. З ним пов'язані багато знакових історичних подій, які назавжди змінили перебіг історії.

23.02.2023 року є четвертим днем місячного місяця. Його символом є Дерево пізнання добра та зла. Це період, коли ми починаємо бачити, який ефект роблять наші дії, коли ще не все втрачено, і помилку можна виправити. Місяць перебуває в Овні, що сприятливо для починань, активних дій, але небезпека в тому, що багато хто схильний ухвалювати поспішні рішення.

Щоб уникнути неприємностей, а також використовувати потенціал дзеркальної дати максимально ефективно, вибирайте бік добра, миру та світла. Уникайте суперечок та конфліктів, не реагуйте на провокації. Продовжуйте розпочаті справи, підтримуйте та зберігайте сам принцип життя, а перш ніж ухвалити важливе рішення, десять разів подумайте. Пам'ятайте про такт та дипломатичність. День сприятливий для початку поіїздок чи далеких подорожей.

Читайте також: