10 незвичайних способів використання крохмалю: не лише в кулінарії

Харчовий крохмаль зазвичай використовується в кулінарії, але він може бути корисний не тільки на кухні при приготуванні страв. Як можна ще використовувати крохмаль в побуті для домашнього прибирання, чищення, краси, розповідаємо у матеріалі ТСН.ua