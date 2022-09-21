10 незвичайних способів використання крохмалю: не лише в кулінарії

Харчовий крохмаль зазвичай використовується в кулінарії, але він може бути корисний не тільки на кухні при приготуванні страв. Як можна ще використовувати крохмаль в побуті для домашнього прибирання, чищення, краси, розповідаємо у матеріалі ТСН.ua
- Чищення срібла та столових приладів. Крохмаль допоможе очистити до ідеального стану срібні прикраси та столові прилади. Для цього потрібно в півлітрі води розвести дві столові ложки картопляного крохмалю, замочити в ньому вилки та ложки, або ж срібло, залишити на 10 - 15 хвилин, а потім вимити з будь-яким засобом для миття посуду.
- Чищення килимових покриттів. Якщо на килимі утворилася, наприклад, жирна пляма або пролився сік, проблемні ділянки потрібно засипати крохмалем, залишити його на пару годин, щоб бруд і жир встигли вбратися в крохмаль, а потім пропилососити килим.
- Миття вікон та дзеркал. Кажуть, що якщо в мийний засіб для миття вікон додати крохмалю, мити вікна буде ще простіше та ефективніше, адже в такому випадку на склі не залишаться непривабливі розводи.
- Прасування білизни. Крохмаль чудово справляється з прасуванням білизни, допомагаючи, як розгладити все до єдиної складки, так і за потреби на довгий час закріпити складки або стрілки на штанах.
- Позбавлення взуття від неприємного запаху. Для цього слід всередину насипати трохи крохмалю і залишити їх на ніч до ранку. Вранці перед взуванням слід просто висипати крохмаль, за ніч запах повинен зникнути.
- Чищення шкіряних речей. Шкіряну річ можна очистити за допомогою крохмалю, не переплачуючи за хімчистку.
Потрібно просто насипати крохмаль на забруднення. Крохмаль, за аналогією з килимовим покриттям, вбере бруд і його залишиться просто видалити ганчіркою. При потребі потерти.
- Якщо дерев'яна підлога скрипить. Для того, щоб старі скрипучі підлоги були не такими гучними, можна спробувати знизити їх шум за допомогою крохмалю, яким і слід посипати дошки та потім підмести підлогу. Крохмаль заповнить тріщини в підлозі та на якийсь час знизить рівень шуму старих скрипучих дощок.
- Ароматизація. Якщо змішати крохмаль з будь-яким ефірною олією, запах якого Вам дуже подобається, то вийде ароматизатор.
- Чистка м'яких іграшок. Для цього слід насипати в пакет крохмаль, покласти в нього іграшки, закрити його і струснути гарненько, після чого залишити його так на ніч. Вранці слід гарненько пропилососити кожну іграшку, вичистивши її від залишків крохмалю.
- Для краси. Крохмаль додають в маски для обличчя для розгладжування зморшок. Рецепт однієї з них такий - беремо один яєчний білок, трохи збиваємо його віночком, додаємо одну столову ложку крохмалю, одну столову ложку кефіру та трохи меду. Все ретельно перемішуємо.Наносимо на шкіру обличчя, шиї чи декольте три рази.
А ще крохмаль широко використовують у кулінарії. Його застосовують для випікання, крохмалем загущують соуси та підливи, він допомагає зробити омлет пишним.
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