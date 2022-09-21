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10 необычных способов использования крахмала: не только в кулинарии

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10 необычных способов использования крахмала: не только в кулинарии

Необычные способы использования крахмала

Пищевый крахмал обычно используется в кулинарии, но он может быть полезен не только на кухне при приготовлении блюд. Как можно использовать крахмал в быту для домашней уборки, чистки, красоты, рассказываем в материале ТСН.ua

  1. Чистка серебра и столовых приборов. Крахмал поможет очистить до идеального состояния серебряные украшения и столовые приборы. Для этого нужно в пол-литре воды развести две столовые ложки картофельного крахмала, замочить в нем вилки и ложки, или серебро, оставить на 10 — 15 минут, а затем вымыть с любым средством для мытья посуды.
  2. Чистка ковровых покрытий. Если на ковре образовалось, например, жирное пятно или пролившийся сок, проблемные участки нужно засыпать крахмалом, оставить его на пару часов, чтобы грязь и жир успели впитаться в крахмал, а затем пропилесосить ковер.
  3. Мытье окон и зеркал. Говорят, что если в моющее средство для мытья окон добавить крахмал, мыть окна будет еще проще и эффективнее, ведь в таком случае на стекле не останутся непривлекательные разводы.
  4. Глажка белья. Крахмал отлично справляется с глажкой белья, помогая, как разгладить все до единой складки, так и при необходимости на долгое время закрепить складки или стрелки на штанах.
  5. Избавление обуви от неприятного запаха. Для этого следует внутрь насыпать немного крахмала и оставить их на ночь до утра. Утром перед обуванием следует просто высыпать крахмал, за ночь запах должен исчезнуть.
  6. Чистка кожаных вещей. Кожаную вещь можно очистить с помощью крахмала, не переплачивая за химчистку.
    Надо просто насыпать крахмал на загрязнение. Крахмал, по аналогии с ковровым покрытием, впитает грязь и его останется просто удалить тряпкой. При необходимости потереть.
  7. Если деревянный пол скрипит. Чтобы старые скрипучие полы были не такими громкими, можно попытаться снизить их шум с помощью крахмала, которым и следует посыпать доски и затем подмести пол. Крахмал заполнит трещины в полу и на время снизит уровень шума старых скрипучих досок.
  8. Ароматизация. Если смешать крахмал с любым эфирным маслом, запах которого вам очень нравится, то получится ароматизатор.
  9. Чистка мягких игрушек. Для этого следует насыпать в пакет крахмал, положить в него игрушки, закрыть его и встряхнуть хорошенько, после чего оставить его на ночь. Утром следует хорошенько пропилить каждую игрушку, вычистив ее от остатков крахмала.
  10. Для красоты. Крахмал добавляют в маски для лица для разглаживания морщин. Рецепт одной из них такой - берём один яичный белок, немного взбиваем его венчиком, добавляем одну столовую ложку крахмала, одну столовую кефирную ложку и немного меда. Все тщательно перемешиваем. Наносим на кожу лица, шеи или декольте три раза.

А еще крахмал широко используется в кулинарии. Его применяют для выпечки, крахмалом загущают соусы и подливки, он помогает сделать омлет пышным.

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Дата публикации
Просмотры
241
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