10 необычных способов использования крахмала: не только в кулинарии

Пищевый крахмал обычно используется в кулинарии, но он может быть полезен не только на кухне при приготовлении блюд. Как можно использовать крахмал в быту для домашней уборки, чистки, красоты, рассказываем в материале ТСН.ua
- Чистка серебра и столовых приборов. Крахмал поможет очистить до идеального состояния серебряные украшения и столовые приборы. Для этого нужно в пол-литре воды развести две столовые ложки картофельного крахмала, замочить в нем вилки и ложки, или серебро, оставить на 10 — 15 минут, а затем вымыть с любым средством для мытья посуды.
- Чистка ковровых покрытий. Если на ковре образовалось, например, жирное пятно или пролившийся сок, проблемные участки нужно засыпать крахмалом, оставить его на пару часов, чтобы грязь и жир успели впитаться в крахмал, а затем пропилесосить ковер.
- Мытье окон и зеркал. Говорят, что если в моющее средство для мытья окон добавить крахмал, мыть окна будет еще проще и эффективнее, ведь в таком случае на стекле не останутся непривлекательные разводы.
- Глажка белья. Крахмал отлично справляется с глажкой белья, помогая, как разгладить все до единой складки, так и при необходимости на долгое время закрепить складки или стрелки на штанах.
- Избавление обуви от неприятного запаха. Для этого следует внутрь насыпать немного крахмала и оставить их на ночь до утра. Утром перед обуванием следует просто высыпать крахмал, за ночь запах должен исчезнуть.
- Чистка кожаных вещей. Кожаную вещь можно очистить с помощью крахмала, не переплачивая за химчистку.
Надо просто насыпать крахмал на загрязнение. Крахмал, по аналогии с ковровым покрытием, впитает грязь и его останется просто удалить тряпкой. При необходимости потереть.
- Если деревянный пол скрипит. Чтобы старые скрипучие полы были не такими громкими, можно попытаться снизить их шум с помощью крахмала, которым и следует посыпать доски и затем подмести пол. Крахмал заполнит трещины в полу и на время снизит уровень шума старых скрипучих досок.
- Ароматизация. Если смешать крахмал с любым эфирным маслом, запах которого вам очень нравится, то получится ароматизатор.
- Чистка мягких игрушек. Для этого следует насыпать в пакет крахмал, положить в него игрушки, закрыть его и встряхнуть хорошенько, после чего оставить его на ночь. Утром следует хорошенько пропилить каждую игрушку, вычистив ее от остатков крахмала.
- Для красоты. Крахмал добавляют в маски для лица для разглаживания морщин. Рецепт одной из них такой - берём один яичный белок, немного взбиваем его венчиком, добавляем одну столовую ложку крахмала, одну столовую кефирную ложку и немного меда. Все тщательно перемешиваем. Наносим на кожу лица, шеи или декольте три раза.
А еще крахмал широко используется в кулинарии. Его применяют для выпечки, крахмалом загущают соусы и подливки, он помогает сделать омлет пышным.
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