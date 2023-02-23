Путин пытался запустить ракету "Сатана-2", когда Байден находился в Киеве — The Telegraph

Испытания были неудачными.
Россия попыталась запустить новую межконтинентальную баллистическую ракету, когда президент США Джо Байден находился в Киеве.
Об этом пишет The Telegraph.
По данным издания, Москва испытала 200-тонную ядерную ракету, известную как "Сатана-2", которая может нести десяток боеголовок и наносить удары по любой точке мира.
По словам одного чиновника, Россия заранее сообщила США о запуске линиями предотвращения конфликтов или линии связи с российскими военными.
Источники издания не считают тестовый запуск аномалией или эскалацией.
Стоит отметить, что помощники Байдена использовали те же линии связи, чтобы сообщить Москву о его визите в Киев, предупреждая о любых нападениях на город.
Напомним, что CNN также сообщало о том, что во время визита Джо Байдена в Украину Россия осуществила оказавшееся неудачным испытание ракеты "Сармат".
Кроме того, Путин не упомянул о запуске своей речи, но официально заявил, что Россия приостановит участие в новом договоре о сокращении ядерных вооружений с США.
В чем особенности ракеты "Сармат"
РС-28 "Сармат " — стратегический ракетный комплекс шахтного базирования, разработанный Государственным ракетным центром им. Макеева, специализирующаяся на конструировании МБР морского базирования.
Длина ракеты — 35 м, стартовая масса — 208 т, масса заброса — около 10 т. Дальность полета "Сармата" — 18 тыс. км. Россияне утверждают, что ракета может доставить ядерные боеголовки в любую точку мира через Северный или Южный полюс.
Ранее главным ядерным оружием в РФ была ракета "Воевода", по классификации НАТО — "Сатана". Новый комплекс в Альянсе получил название "Сатана-2".
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