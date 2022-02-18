Доленосна дата: що на нас чекає 22.02.2022

Магія чисел лютого триває. Найближчим часом на нас чекає чарівна дата 22.02.2022.

Дата 22.02.2022 у сумі дає дванадцять (12) – це вже симетрія, складна конструкція. Енергія та сила дванадцяти в результаті дає багатосторонні, багатогранні зміни, удосконалення, побудови. Ключові слова для характеристики цього дня: рівновага, баланс, об'ємність, гармонійність, духовність, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Потенціал дня 22.02.2022 має величезну дію на зовнішній світ, але всі ці прояви потрібно прийняти, засвоїти, розглянути та скріпити – 2 цьому сприяє. Це рівень взаємодії конструкції в обсязі, у переплетенні гармоній різного прояву, з виходом на наступний, абсолютно новий рівень як духовності, так і усвідомленості.

22.02.2022 – це природний, прийнятний стан та становище, що привносить у навколишній світ високий рівень міцності та стабільності, виявлених у багатогранній симетрії. Також це вже новий духовний рівень.

22.02.2022, 22 – місячний день, від цього моменту починає проявлятися максимальна енергія "двійок". Ця цифра відповідає місячним впливам – емоційність, сприйнятливість, почуття. Шість двійок – величезна сила (6 – рівновага, баланс, вибір). Місяць цього дня перебуває у знаку Скорпіон, що загострює його характеристики. Через кризу, життєву драму, кожна людина приходить до задоволення і гармонії, якщо розуміє глибинну суть процесу, що відбувається.

Цього дня можуть відбуватися ситуації вибору, необхідність відмовитись від старого та безперспективного, щоб багато почати з чистого аркуша. 22-й місячний день – це період мудрості, вивчення таємного знання та його використання. Його характеристики – відсутність суперечностей, сьогодення, точка відліку, пасивність зовнішня та внутрішня.

22.02.2022 Всесвіт усім надсилатиме різні знаки, важливо їх не пропустити, прийняти та зрозуміти. У цій даті міститься порожнеча і все разом одночасно. У цьому стані існує сьогодення, але в кожному теперішньому є відлуння минулого, а й зачатки майбутнього.

Цього дня щодо багатьох тем буде досягнуто максимально можливий рівень розвитку, за якого будь-який процес, будь-яка система або окрема людина, є єдиним цілим. Один із доленосних днів лютого, тому, якщо правильно використати його потенціал, можна зробити якісні перетворення у своєму житті.

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