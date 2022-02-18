Судьбоносная дата: что нас ждет 22.02.2022

Магия чисел февраля продолжается. В ближайшее время нас ожидает волшебная дата 22.02.2022.

Дата 22.02.2022 в сумме дает двенадцать (12) – это уже симметрия, сложная конструкция. Энергия и сила двенадцати, в результате дает многосторонние, многогранные изменения, усовершенствования, построения. Ключевые слова для характеристики это дня: равновесие, баланс, объемность, гармоничность, духовность, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Потенциал дня 22.02.2022, имеет огромное воздействие на внешний мир, но все эти проявления нужно принять, усвоить, рассмотреть и скрепить – 2 этому способствует. Это уровень взаимодействия конструкции в объеме, в переплетении гармоний разного проявления, с выходом на следующий, совершенно новый уровень, как духовности, так и осознанности.

22.02.2022 – это естественное, приемлемое состояние и положение, что привносит в окружающий мир высокий уровень прочности и стабильности, проявленных в многогранной симметрии. Так же это уже новый духовный уровень.

22.02.2022, 22 – лунный день, с этого момента начинает проявляться максимальная энергия "двоек". Эта цифра соответствует Лунным влияниям — эмоциональность, восприимчивость, чувства. Шесть двоек – огромная сила (6 – равновесие, баланс, выбор). Луна в этот день находится в знаке Скорпион, что обостряет ее характеристики. Через кризис, жизненную драму, каждый человек приходит к удовлетворению и гармонии, если понимает глубинную суть происходящего процесса.

В этот день могут происходить ситуации выбора, необходимость отказаться от старого и бесперспективного, чтобы многое начать с чистого листа. 22-й лунный день - это период мудрости, изучения тайного знания и его использования. Его характеристики – отсутствие противоречий, настоящее, точка отсчета, пассивность внешняя и внутренняя.

22.02.2022 Вселенная всем будет посылать различные знаки, важно их не пропустить, принять и понять. В этой дате содержится пустота и все вместе одновременно. В этом состоянии существует настоящее, но в каждом настоящем есть отголосок прошлого, но и зачатки будущего.

В этот день по многим темам будет достигнут максимально возможный уровень развития, при котором любой процесс, любая система или отдельный человек, представляет собой единое целое. Один из судьбоносных дней февраля, поэтому, если правильно использовать его потенциал, можно произвести качественные преобразования в своей жизни.

Читайте также: