Умер украинский литературовед и диссидент Иван Дзюба

Ивану Дзюбе было 90 лет.

Сегодня ночью, 22 февраля, умер украинский литературовед, литературный критик и диссидент Иван Дзюба.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Известно, что Иван Дзюба скончался во сне в возрасте 90 лет.

Литературовед родился 26 июля 1931 года. Был академиком НАН Украины, руководил отделом общих энциклопедических исследований Института энциклопедических исследований.

С 1992 по 1994 возглавлял Министерство культуры Украины. Также несколько лет возглавлял комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В 1970-х из-за взглядов подвергся преследованиям и был исключен из Союза писателей Украины. А в 1973 году его приговорили к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за "антисоветскую" работу.

Имел звание героя Украины.

Напомним, что 18 февраля скончался известный советский и российский актер театра и кино, который также снимался и в украинских лентах, Борис Невзоров.

​Читайте также: