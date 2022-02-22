Умер украинский литературовед и диссидент Иван Дзюба

Ивану Дзюбе было 90 лет.
Сегодня ночью, 22 февраля, умер украинский литературовед, литературный критик и диссидент Иван Дзюба.
Об этом сообщают Факты ICTV.
Известно, что Иван Дзюба скончался во сне в возрасте 90 лет.
Литературовед родился 26 июля 1931 года. Был академиком НАН Украины, руководил отделом общих энциклопедических исследований Института энциклопедических исследований.
С 1992 по 1994 возглавлял Министерство культуры Украины. Также несколько лет возглавлял комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
В 1970-х из-за взглядов подвергся преследованиям и был исключен из Союза писателей Украины. А в 1973 году его приговорили к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за "антисоветскую" работу.
Имел звание героя Украины.
Напомним, что 18 февраля скончался известный советский и российский актер театра и кино, который также снимался и в украинских лентах, Борис Невзоров.
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