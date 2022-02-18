Умер звезда фильма "Майор" Борис Невзоров

Артиста не стало на 73-м году жизни.

Сегодня, 18 февраля, скончался известный советский и российский актер театра и кино, который также снимался и в украинских лентах, Борис Невзоров.

Известно, что актер тяжело перенес коронавирус. Болезнь вызвала осложнения, из-за которых Борис Георгиевич ушел из жизни. Актеру было 72 года.

"Сегодня он (ред. – Борис Невзоров) умер. Covid-19", — сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова, пишет TACC.

Борис Невзоров / kino-teatr.ru

Также ранее стало известно, что все спектакли, в которых должен был играть артист, отменили.

Напомним, Борис Невзоров за свою жизнь успел сыграть немало ролей. Широкой публике он стал известен благодаря таким картинам, как "Дурак", "Майор", "Дальнобойщики 2", "Марш Турецкого" и другие.

Впрочем, в основном артист играл в Малом театре.

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