Мы не видим полномасштабного вторжения, есть провокации – Данилов

Мы не видим полномасштабного вторжения, есть провокации – Данилов

Масштабные обстрелы в СНБО называют провокацией от РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что на сегодняшний день полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины нет.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 18 февраля.

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"Мы не видим полномасштабного вторжения на территорию нашей страны. Мы сегодня можем сказать, что возможны точечные провокации со стороны Российской Федерации. Для этого имеем соответствующее реагирование нашими Вооруженными силами Украины, нашими силами сектора безопасности и обороны", — сказал чиновник.

Данилов заверил граждан Украины, что в СНБО осознают угрозы, которые существуют сегодня от России. В то же время, он предупредил о провокациях со стороны Российской Федерации.

"Что касается провокаций, они уже налицо. Потому что вчерашний обстрел (на Донбассе — ред.) иначе как провокации, мы назвать не можем", — заметил секретарь СНБО.

Напомним, в пятницу, 18 февраля, пророссийские боевики обстреляли населенные пункты Донецкой области. Больше всего пострадали поселки Волновахского района и вблизи Авдеевки. Разрушены дома, ранен один военнослужащий.

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