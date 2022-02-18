Ми не бачимо повномасштабного вторгнення, є провокації - Данілов

Ми не бачимо повномасштабного вторгнення, є провокації - Данілов

Масштабні обстріли в РНБО називають провокацією від РФ.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що на сьогодні повномасштабного вторгнення РФ на територію України немає.

Про це він сказав під час брифінгу у п'ятницю, 18 лютого.

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"Ми не бачимо повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. Ми сьогодні можемо сказати, що є можливі точкові провокації з боку Російської Федерації. Для цього маємо відповідне реагування нашими Збройними силами України, нашими силами сектору безпеки та оборони", - сказав посадовець.

Данілов запевнив громадян України, що в РНБО усвідомлюють загрози, які існують на сьогодні від Росії. Водночас він попередив про провокації з боку Російської Федерації.

"Щодо провокацій, вони вже є в наявності. Тому що вчорашній обстріл (на Донбасі - ред.), інакше, як провокації, ми назвати не можемо", - зауважив секретар РНБО.

Нагадаємо, у п’ятницю, 18 лютого, проросійські бойовики обстріляли населені пункти у Донецькій області. Найбільше постраждали селища Волноваського району та поблизу Авдіївки. Зруйновано будинки, поранено одного військовослужбовця.

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