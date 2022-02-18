Вивезення дітей з Донбасу до Росії: Верещук назвала мету таких дій

Віцепрем'єрка наголосила, що тільки на РФ сьогодні лежить відповідальність за все, що відбувається на окупованих територіях.

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що примусове вивезення дітей з окупованого Донбасу до Росії може бути провокацією РФ, і саме вона нестиме відповідальність за все, що може трапитися.

Про це Верещук сказала на брифінгу у п'ятницю, 18 лютого.

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"Російська Федерація зараз під приводом евакуації забирає дітей – на сьогодні ця інформація перевіряється – тим не менш, забирає дітей з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей і вивозить їх у Ростовську та іншу області", – заявила Верещук.

"Я хочу відразу сказати – це може бути і мета може бути – провокація. І відразу хочу сказати, якщо, не дай Бог, щось станеться і Росія в якийсь спосіб буде щось пояснювати, повна відповідальність за те, що зараз відбувається на тимчасово окупованій території, особливо з цивільним населенням, за міжнародним гуманітарним правом лежить на Російській Федерації", – наголосила політикиня.

Нагадаємо, 18 лютого бойовики влаштували 53 обстріли на Донбасі. Під удари потрапили 30 населених пунктів.

Цього ж дня раптово ватажки бойовиків заявили про примусове вивезення жителів окупованого Донбасу до Росії, називаючи це "евакуацією". Зокрема, до РФ вивозили і вихованців дитбудинків з окупованих територій.

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