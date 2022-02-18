Данілов прокоментував примусове вивезення жителів Донбасу до Росії

Секретар РНБО спростував фейки про нібито плани ЗСУ силою звільняти Донбас.

Секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував дії ватажків бойовиків, які 18 лютого узялися примусово вивозити жителів ОРДЛО до Росії.

Свій коментар він дав під час бріфингу.

"Сьогодні дві людини зробили заяву щодо "евакуації" (примусового вивезення – ред.) громадян з території Донецької і Луганської областей – нібито наші військові збираються нападати на Донецьк, на Луганськ, щоб звільнити наші території. Я хочу вам заявити, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Жодних наказів на звільнення силових шляхом наших територій немає", – сказав Данілов.

"Ми свідомі того, що в разі, якщо буде ухвалено рішення звільняти ці території, будуть великі жертви серед цивільного населення. Тому такого наказу в нашій країні бути не може", – наголосив секретар РНБО.

Він додав, що неправдиві заяви Росії про протилежні дії – спроби спровокувати ЗСУ "на ті відповіді, які б вони дуже хотіли, щоб ми надавали". Данілов нагадав, що ЗСУ можуть відкривати вогонь лише тоді, коли є загроза військовим.

Нагадаємо, 18 лютого бойовики влаштували 53 обстріли на Донбасі. Під удари потрапили 30 населених пунктів. Зокрема, окупанти обстріляли гуманітарний конвой "Червоного Хреста" на КПВВ "Щастя".

Цього ж дня раптово ватажки бойовиків заявили про примусове вивезення жителів окупованого Донбасу до Росії.

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