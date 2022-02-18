Данилов прокомментировал принудительный вывоз жителей Донбасса в Россию

Секретарь СНБО опроверг фейки о якобы планах ВСУ силой освобождать Донбасс.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал действия главарей боевиков, которые начали 18 февраля принудительно вывозить жителей ОРДЛО в Россию.

Свой комментарий он дал на брифинге.

"Сегодня два человека сделали заявление относительно "эвакуации" (принудительного вывоза – ред.) граждан с территории Донецкой и Луганской областей – якобы наши военные собираются нападать на Донецк, на Луганск, чтобы освободить наши территории. Я хочу вам заявить, что все это абсолютно не соответствует действительности. Никаких приказов на освобождение силовым путем наших территорий нет", – сказал Данилов.

"Мы осознаем, что в случае, если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди гражданского населения. Поэтому такого приказа в нашей стране быть не может", — подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что ложные заявления России о противоположных действиях — попытки спровоцировать ВСУ "на те ответы, которые они очень хотели бы, чтобы мы предоставляли". Данилов напомнил, что ВСУ могут открывать огонь только тогда, когда есть угроза военным.

Напомним, 18 февраля боевики устроили 53 обстрела в Донбассе. Под удары попали 30 населённых пунктов. В частности, оккупанты обстреляли гуманитарный конвой "Красного Креста" на КПВВ "Счастье".

В этот же день внезапно предводители боевиков заявили о принудительном вывозе жителей оккупированного Донбасса в Россию.

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