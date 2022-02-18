Помер зірка фільму "Майор" Борис Невзоров

Артиста не стало на 73-му році життя.

Сьогодні, 18 лютого, помер відомий радянський та російський актор театру й кіно, який також знімався і в українських стрічках, Борис Невзоров.

Відомо, що актор тяжко переніс коронавірус. Хвороба викликала ускладнення, через які Борис Георгійович й пішов із життя. Актору було 72 роки.

"Сьогодні він (ред. – Борис Невзоров) помер. Covid-19", - повідомила директорка Малого театру Тамара Михайлова, пише TACC.

Борис Невзоров / kino-teatr.ru

Також раніше стало відомо, що всі спектаклі, у яких мав грати артист, скасували.

Нагадаємо, Борис Невзоров за своє життя встиг зіграти чимало ролей. Широкій публіці він став відомим завдяки таким картинам, як "Дурень", "Майор", "Далекобійники 2", "Марш Турецького" та інші.

Втім, здебільшого артист грав у Малому театрі.

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