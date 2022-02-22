Байден подписал указ о санкциях против "ДНР" и "ЛНР"

Байден подписал указ о санкциях против "ДНР" и "ЛНР"

Президент США подписал новый пакет санкций, связанный с признанием Россией ОРДЛО.

Президент США Джо Байден во вторник, 22 февраля, подписал указ о введении санкций против так называемых "ДНР" и "ЛНР" из-за признания Россией их "независимости".

Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

"Действия президента Путина противоречат обязательствам России по минским соглашениям, опровергают заявление о приверженности России дипломатии и подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины", — говорится в сообщении.

Документом предусматривается запрет гражданам США инвестировать в ДНР и ЛНР, ввозить в США любые товары, услуги и технологии из этих регионов, а также экспортировать товары из США в ОРДЛО.

Эти санкции отличаются от списка "быстрых и жестких экономических мер", которые США готовы принять с союзниками и партнерами в ответ на дальнейшее вторжение России в Украину. Белый дом призвал РФ к немедленной деэскалации ситуации.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания Совбеза подписал указ о признании Россией "независимости" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Документом предусматривается сотрудничество и помощь между РФ и ЛДНР.