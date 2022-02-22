В России еще не определились с границами "ДНР" и "ЛНР"

Еще будут обсуждать этот вопрос, отметили в российском МИД.
Перед определением признанных Россией границ так называемых "ДНР" и "ЛНР" необходимо сначала ратифицировать договор о дружбе.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РБК.
"Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация договора – ред.) состояться", — ответила Захарова на вопросы, в каких пределах Россия признает так называемые "ЛНР" и "ДНР".
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.
Читайте также:
- "Другого пути нет": Лавров поддержал признание так называемых "ЛДНР" и обвинил Украину в "геноциде"
- Часы с отставанием и нарезка кадров: СМИ обнаружили, что заседание Совбеза РФ показали в записи
- РФ заявила о "уничтожении украинских диверсантов": Кулеба требует "немедленно остановить фабрику фейков"