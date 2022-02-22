В России еще не определились с границами "ДНР" и "ЛНР"

В России еще не определились с границами "ДНР" и "ЛНР"

Еще будут обсуждать этот вопрос, отметили в российском МИД.

Перед определением признанных Россией границ так называемых "ДНР" и "ЛНР" необходимо сначала ратифицировать договор о дружбе.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РБК.

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"Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация договора – ред.) состояться", — ответила Захарова на вопросы, в каких пределах Россия признает так называемые "ЛНР" и "ДНР".

В Евросоюзе отреагировали на признание Путиным "ДНР" и "ЛНР" | Новости мира

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

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