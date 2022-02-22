У Росії ще не визначилися з кордонами "ДНР" та "ЛНР"

У Росії ще не визначилися з кордонами "ДНР" та "ЛНР"

Ще будуть обговорювати це питання,зазначили у російському МЗС.

Перед визначенням визнаних Росією кордонів так званих “ДНР” та “ЛНР” необхідно спочатку ратифікувати договір про дружбу.

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє РБК.

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"Давайте все-таки дамо сьогодні нашим законодавцям зіграти свою роль і дамо правовому процесу (ратифікація договору - ред.) відбутися", - відповіла Захарова на питання, в яких межах Росія визнає так звані “ЛНР” та “ДНР”.

У Євросоюзі відреагували на визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР" | Новини світу

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

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