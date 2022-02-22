Новий стандарт зору після операції з приводу катаракти

Корисні тренди змінюють звички людей, оптимізуючи час, раціоналізуючи підходи, надає комфорт у наше повсякденне життя, роблячи його ще активнішим, де на великій швидкості мчать, обганяючи один одного ідеї та інновації.

Саме такий продукт ми пропонуємо за програмою Живий зір - розповідає лікар Британського офтальмологічного центру Жук Андрій. Це стало можливим з появою абсолютно нового англійського кришталика RAYNER 2022 року

Живий зір – друга молодість наших очей!

Наш зір – це винятковий дар, який забезпечується складною будовою зорового аналізатора. Зображення, потрапляючи в око, має спочатку сфокусуватися рогівкою і кришталиком на сітківку, потім передатися по зоровому нерву в мозок. Іноді на шляху проходження світла та зображення може стати каламутний кришталик – катаракта. У цьому випадку для відновлення зору необхідно замінити каламутний кришталик на прозорий. І тоді пацієнт стикається з головною проблемою - який вибрати кришталик?

Мультифокальна інтраокулярна лінза Rayner -Інтелектуальний імплант із бездоганною оптикою

Серед багатьох варіантів виділяється британський мультифокальний (трифокальний) кришталик фірми Rayner. Насамперед, всі британські лінзи відрізняються винятковою якістю, і мають заслужену репутацію найкращих у Європі та Великій Британії. Фірма Rayner – це найстаріша фірма-виробник штучних кришталиків у світі, саме їх кришталик був уперше успішно імплантований у людське око. Крім того, британські вчені-офтальмологи спільно з фірмою Rayner одними з перших розробили, запатентували і впровадили трифокальні технології у кришталики.

Біодоступність / Біосумісність

У лабораторії з вивчення матеріалів штучного кришталика - Rayner зайняв лідируюче місце з біосумісності з тканинами ока.

На особливу увагу заслуговує матеріал, з якого виробляються мультифокальні кришталики Rayner – його виключно біосумісний склад був досліджений у гранично екстремальних умовах у провідних лабораторіях світу. За результатами цих досліджень, трифокальні кришталики Rayner визнані найкращими у своїй категорії!

Абсолютна стерильність.

Дуже важливо, що кришталик перебувати у спеціальному пристрої -передзавантаженому контейнері. За допомогою одного натискання одразу потрапляє в око без додаткових ризиків контакту із зовнішнім середовищем!

Система імплантації кришталиків Rayner містить особливе стерильне середовище, в якому знаходиться кришталик. Це середовище не стикається з навколишнім середовищем та іншими розчинами, що забезпечує абсолютну стерильність лінзи під час імплантації.

Лінза із бездоганною репутацією.

Запатентована дифракційно-ступінчаста технологія зменшує втрату освітленості та забезпечує реалістичність зображення

Саме тому я вибрав мультифокальну інтраокулярну лінзу Rayner під час операції для мами: каже Андрій Жук, головний лікар Британського офтальмологічного центру.

Імплантація трифокальних кришталиків Rayner повертає молодість та всі фарби життя нашим очам. Кришталик, що мутніє з віком, жовтіє і краде багато відтінків кольорового спектру, тоді як кришталики Rayner відрізняються ідеальною прозорістю і винятковою кольоропередачею. Такими наші кришталики бувають лише при народженні та у дитячому віці.

Абсолютна ідентичність з рідним/природним кришталиком людини забезпечує природність зображення, натуральність кольору.

Порівняно з аналогами Rayner займе лідируючу позицію у рейтингу незалежності від окулярів.

Більше того, трифокальність кришталиків дає можливість позбавитися окулярів для близької та виключити цей віковий атрибут зі свого життя назавжди. Трифокальні кришталики Rayner дарують другу молодість Вашим очам!

Вибираю нашу клініку, ви отримаєте гарантію якості кращих витратних матеріалів, особливу увагу та індивідуальний підхід, а також високий рівень оснащення інноваційним обладнанням.

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