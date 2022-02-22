Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть

Социальная сеть официально доступна в Apple App Store.

В воскресенье, 20 февраля, в Apple App Store официально появилось приложение социальной сети Truth Social, которую запустил бывший президент США Дональд Трамп.

Приложение смогли установить пользователи, ранее оформившие предварительный заказ, пишет Reuters.

Однако многие пользователи сообщали либо о проблемах с регистрации учетной записи, либо о том, что были добавлены в список ожидания с сообщением: "Из-за большого спроса мы добавили вас в наш список ожидания".

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Ранее агентство сообщало, что приложение было доступно для людей, которых пригласили использовать его на этапе тестирования.

Бывший президент США Дональд Трамп заблокирован в таких соцсетях, как Twitter, Facebook и YouTube после нападения его сторонников на Капитолий США 6 января 2021 года после того, как его обвинили в публикации сообщений, призывающих к насилию.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп в октябре 2021 года анонсировал запуск социальной сети Truth Social, одна уже через пару часов после этого она была сломана.

А в марте Дональд Трамп вместе с супругой Меланией запустили свой сайт с информацией об итогах его деятельности в Белом доме.