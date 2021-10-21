Трамп запускает собственную соцсеть "TRUTH Social"

Платформа будет принадлежать новообразованной медиагруппе Trump Media & Technology Group (TMTG).

Бывший президент США Дональд Трамп объявил в среду, 20 октября, о намерении запустить собственную социальную сеть под названием "TRUTH Social", бета-запуск которой, как ожидается, состоится в следующем месяце.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что платформа будет принадлежать новообразованной медиагруппе Trump Media & Technology Group (TMTG).

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"Я создал TRUTH Social и TMTG, чтобы противостоять тирании высоких технологий, — заявил политик и продолжил: — Мы живем в мире, где "Талибан" имеет значительное присутствие в Twitter, однако ваш любимый американский президент должен молчать. Это недопустимо".

В мае экс-президент США запустил платформу "С рабочего стола Дональда Трампа", позиционируя ее как новое крупное средство массовой информации. Однако всего через месяц блог закрылся.

Как сообщалось, YouTube временно заблокировал аккаунт Трампа 12 января, через шесть дней после штурма Капитолия, в результате которого погибли пять человек. К подобным решениям также прибегли Facebook и Twitter, заявивший, что не восстановит аккаунт Трампа, даже если тот снова будет баллотироваться в президенты.

В марте Дональд Трамп и его жена Мелания запустили собственный сайт. Платформа была относительно небольшой на момент запуска и содержала информацию об итогах деятельности Трампа в Белом доме.

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