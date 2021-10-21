Трамп запускає власну соцмережу "TRUTH Social"

Платформа належатиме новоствореній медіагрупі Trump Media & Technology Group (TMTG).

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив у середу, 20 жовтня, про намір запустити власну соціальну мережу під назвою "TRUTH Social", бета-запуск якої, як очікується, відбудеться наступного місяця.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що платформа належатиме новоствореній медіагрупі Trump Media & Technology Group (TMTG).

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"Я створив TRUTH Social і TMTG, щоб протистояти тиранії високих технологій, - заявив політик і продовжив: - Ми живемо у світі, де "Талібан" має значну присутність у Twitter, однак ваш улюблений американський президент мусить мовчати. Це неприпустимо".

У травні експрезидент США запустив платформу "З робочого столу Дональда Трампа", позиціонуючи її як новий великий засіб масової інформації. Однак всього через місяць блог закрився.

Як повідомлялося, YouTube тимчасово заблокував обліковий запис Трампа 12 січня, за шість днів після штурму Капітолія, внаслідок якого загинули п'ятеро людей. До подібних рішень також вдалися Facebook та Twitter, який заявив, що не відновить акаунт Трампа, навіть якщо той знову буде балотуватися в президенти.

У березні Дональд Трамп і його дружина Меланія запустили власний сайт. Платформа була відносно невеликою на момент запуску і містила інформацію щодо підсумків діяльності Трампа в Білому домі.

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