Дональд Трамп запустив власну соціальну мережу

Соціальна мережа офіційно доступна в Apple App Store.

У неділю, 20 лютого, в Apple App Store офіційно з'явився додаток соціальної мережі Truth Social, яку запустив колишній президент США Дональд Трамп.

Додаток змогли встановити користувачі, які раніше оформили попереднє замовлення, пише Reuters.

Однак багато користувачів повідомляли або про проблеми з реєстрацією облікового запису, або про те, що були додані до списку очікування з повідомленням: "Через великий попит ми додали вас до нашого списку очікування".

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Раніше агентство повідомляло, що додаток був доступний для людей, яких запросили використовувати її на етапі тестування.

Колишнього президента США Дональда Трампа заблокували в таких соцмережах, як Twitter, Facebook і YouTube після нападу його прихильників на Капітолій США 6 січня 2021 року після того, як його звинуватили в публікації повідомлень, що закликають до насильства.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп у жовтні 2021 року анонсував запуск соціальної мережі Truth Social, одна вже через пару годин після цього її було зламано.

А в березні Дональд Трамп разом із дружиною Меланією запустили свій сайт із інформацією про підсумки його діяльності у Білому домі.