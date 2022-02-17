Експрезидента США Трампа та його дітей допитають під присягою у справі про шахрайство

Експрезидента США Трампа та його дітей допитають під присягою у справі про шахрайство

Провадження відкрили 2019 року.

Колишній президент США Дональд Трамп та його старші діти у Нью-Йорку повинні дати свідчення під присягою у справі про шахрайські схеми компанії Trump Organization.

Про це повідомляє AP.

Суддя Артур Енгорон наказав Трампу та двом його старшим дітям, Іванці та Дональду Трампу-молодшому, виконати повістки повістки, видані в грудні генеральним прокурором Нью-Йорка Летитією Джеймс. За словами Енгорон, Трамп і двоє його дітей повинні подати свідчення протягом 21 дня.

"Зрештою, генеральний прокурор розпочинає розслідування щодо суб’єкта господарювання, виявляє численні докази можливого фінансового шахрайства та хоче під присягою допитати кількох керівників суб’єктів господарювання, включаючи його тезку. Вона має на це чітке право", - йдеться у рішенні судді.

Адвокати Трампа сказали Енгорону під час слухання, що його участь у цивільних показаннях зараз забороняє прокурорам викликати когось для дачі свідчень без надання їм імунітету.

"Якщо вони хочуть свідчення під присягою від мого клієнта, він має право на імунітет. Він отримує імунітет за те, що він говорить, або він нічого не говорить", – сказав адвокат Трампа у кримінальних справах Рональд Фішетті на слуханні, яке проводилося у режимі відеоконференції. Та додав, якщо Трамп дав свідчення в цивільному розслідуванні, все, що він скаже, може бути використано проти нього в кримінальному розслідуванні, яке контролює окружна прокуратура Мангеттена.

Нагадаємо, у травні 2021 року Генпрокуратура Нью-Йорка розпочала кримінальне розслідування щодо Trump Organization, яка контролює нерухомість та інші активи Трампа. Цивільне провадження відкрили у 2019 році. Воно стосувалося тверджень про те, що експрезидент завищив вартість своїх активів для банків під час пошуку позик і занизив їх, аби зменшити податки.

Тим часом сам Дональд Трамп вважає ситуацію "політичним полюванням на відьом з боку радикальних лівих демократів", в якому Нью-Йорк грає головну роль.

Варто зазначити, Trump Organization - це сімейна холдингова компанія, яка володіє готелями, гольф-клубами та іншою нерухомістю і є "наріжним каменем" глобального бренду Трампа.

Читайте також: