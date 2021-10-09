Готель Трампа за час його президентства втратив $70 млн: розслідування

Готель Трампа за час його президентства втратив $70 млн: розслідування

У "Trump Organization" різко відреагувала на розслідування, заявивши, що воно є "помилковим".

Компанія колишнього американського лідера Дональда Трампа "Trump Organization" за чотири роки його президентства втратила понад 70 мільйонів доларів на готелі у Вашингтоні, округ Колумбія.

Про це із посиланням на оприлюднене у п'ятницю, 8 жовтня, розслідування Комітету з нагляду і реформи Палати представників США повідомляє ABC News.

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Зазначається, що через труднощі компанії довелося виділити з інших частин свого бізнесу 27 мільйонів доларів і отримати пільговий режим від Deutsche Bank для затримки платежів за кредит на суму 170 мільйонів доларів.

Це нібито відбулося попри дохід від іноземних урядів у розмірі 3,7 мільйона доларів. "Ця сума викликає побоювання щодо можливих порушень конституційних норм, спрямованих на запобігання впливу іноземців на федеральних чиновників", - пише BBC.

Сам Трамп раніше стверджував, що за час свого президентства заробив не менше 150 мільйонів доларів. "Trump Organization" різко відреагувала на розслідування, заявивши, що "висновки комітету, очолюваного демократами, вводять в оману і помилкові".

"Цей звіт - продовження політичного переслідування у відчайдушній спробі ввести американську громадськість в оману і зганьбити Трампа, переслідуючи свої власні цілі", - заявили в компанії.

Компанія Трампа намагалася продати готель на 263 номери за понад 500 мільйонів доларів від осені 2019 року, однак знайти покупців під час пандемії COVID-19 їй не вдалося.

Як повідомлялося, компанії колишнього президента США Дональда Трампа "Trump Organization" і її фінансовому директору Аллену Вайссельбергу закидають податкові злочині. 15-річна схема нібито допомагала керівництву компанії ухилятися від сплати податків, водночас отримуючи таємно від влади пільги, зокрема на оренду і плату за навчання.

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