Путин собрал Совет безопасности РФ: главные заявления

Заседание касалось обострения ситуации вокруг Украины и возможности признания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин срочно созвал заседание Совета безопасности РФ. Главной темой, которую обсуждали участники этого собрания, стало обострение на Донбассе и возможность признания независимости так называемых ДНР и ЛНР.

ТСН.ua собрал главные заявления, которые сделали выступающие на Совбезе РФ.

Российский президент назвал целью совещания "послушать коллег и определить шаги", в частности, по поводу обращения руководителей "ДНР" и "ЛНР" к Россие с просьбой о признании "суверенитета" и постановления Госдумы по этому поводу.

Путин о "карательной операции"

В начале совещания Путин заявил, что Вооруженные силы Украины совершают на временно оккупированной территории Донбасса еще одну "карательную операцию".

"Киевские власти дважды проводили военные карательные операции на этих территориях ["ЛНР" и "ДНР"] и мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", — сказал российский президент.

Казак о Минских договоренностях

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Заместитель главы Администрации российского президента Дмитрий Козак, являющийся главным переговорщиком от России в "нормандском формате" и в ТКГ по мирному урегулированию на Донбассе, заявил, что не видит перспектив реализации Минских договоренностей со стороны Киева.

“О переговорном процессе в рамках Минских соглашений... Мы так поняли, что, по вашему мнению, перспектив никаких нет. Спасибо", — сказал Путин, выслушав доклад

Шойгу об оружии Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Запад в чрезмерном снабжении оружия Украины без "видимых причин".

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме, он также заявил, что у Украины есть все для того, чтобы создать ядерное оружие.

"За долгие годы пребывания в СССР там были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей... Есть оборудование, есть специалисты и есть возможности гораздо больше, чем у Ирана и Северной Кореи", — сказал российский министр обороны.

Лавров о "геноциде" на Донбассе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поддерживает официальное признание Кремлем псевдореспублик на Донбассе, поскольку там, по его словам, происходит "геноцид".

“Я вижу в этом еще такой аспект, как геноцид. Геноцид связан с историей создания Косово без какого-либо референдума. И то, что пытаются поддержать "неонацистский бандеровский режим" на Востоке и в Киеве", — говорил глава российской дипломатии.

Лавров обвинил украинские власти в атаке на "славянство", православие и "все русское". Он утверждает, что в Украине якобы массово запрещают русский язык: в школах, институтах и повседневной жизни.

Решение Путина

Выслушав мнение российских чиновников, Путин объявил, что примет решение о признании "независимости" "ЛНР" и "ДНР" сегодня — в понедельник, 21 февраля.

Что пошло не так

Во время заседания Совбеза РФ, которое, якобы, транслировалось в прямом эфире, представители СМИ отметили признаки того, что на самом деле Путин собрал своих чиновников и силовиков раньше, а видео продемонстрировали в записи.

Судя по видео, часы на руке министра обороны РФ Сергея Шойгу показывают 12:47, а "прямая трансляция" происходила на пять часов позже. Также на кадрах было видно, как от трибуны для выступлений уходит генпрокурор РФ Игорь Краснов, однако в эфире его не показали.

Президент России также заявил, что предварительно не обсуждал вопросы, вынесенные на Совбез РФ, однако во время своего выступления Дмитрий Козак запутался в “сценарии” и вынужден был переспрашивать у российского президента, следует ли ему уже сейчас высказаться по поводу "присоединения" ОРДЛО.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оконфузился, когда невнятно выразил свою позицию. Путин перебил его и несколько раз уточнял, что именно поддерживает глава СВР.

Главный российский разведчик сразу выпалил, что поддерживает "предложение о вхождении "ЛНР" и "ДНР" в состав Российской Федерации", чем удивил российского президента, ответившего, что сейчас вопрос так не стоит.

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