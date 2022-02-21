Путин обвинил Украину в начале третьей "карательной операции" на Донбассе

Путин обвинил Украину в начале третьей "карательной операции" на Донбассе

Путин считает, что над людьми, проживающими на временно оккупированных территориях, украинская власть "издевается".

В понедельник, 21 февраля, во время заседания Совета безопасности РФ президент страны-агрессорки Владимир Путин заявил, что ВСУ осуществляют на территории так называемых "ЛДНР" еще одну карательную операцию.

Об этом стало известно по трансляции открытой частей заседания Совбеза РФ.

"Киевские власти дважды проводили военные карательные операции на этих территориях ["ЛНР" и "ДНР"] и мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", — сказал российский президент.

Путин считает, что над людьми, проживающими на этих территориях, украинские власти "издеваются", устраивая блокады и обстрелы.

Он также заявил, что вопросы признания "ДНР" и "ЛНР" тесно связаны "с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и Европе в частности".

Напомним, перед началом заседания Совбеза РФ руководители марионеточных пророссийских администраций "ДНР" и "ЛНР" на территории временно оккупированного Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник синхронно опубликовали видеозаписи с обращениями к президенту страны-агрессорке Владимиру Путину. В договорах о сотрудничестве с Россией они просят предусмотреть возможность взаимодействия в оборонной сфере.

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