Путін зібрав Раду безпеки РФ: головні заяви

Засідання стосувалося загострення ситуації довкола України та можливості визнання самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”.

У понеділок, 21 лютого, російський президент Володимир Путін терміново скликав засідання Ради безпеки РФ. Головною темою, яку обговорювали учасники цього зібрання, стало загострення на Донбасі та можливість визнання незалежності так званих “ДНР” та “ЛНР”.

ТСН.ua зібрав головні заяви, які зробили промовці на Радбезі РФ.

Російський президент назвав метою наради “послухати колег і визначити кроки”, зокрема, щодо звернення керівників “ДНР” і “ЛНР" до Росії з проханням про визнання "суверенітету" і постанови Держдуми з цього приводу.

Путін про “каральну операцію”

На початку наради Путін заявив, що Збройні сили України здійснюють на тимчасово окупованій території Донбасу ще одну “каральну операцію”.

“Київська влада двічі проводила воєнні каральні операції на цих територіях ["ЛНР" та "ДНР"] і ми є свідками загострення ситуації втретє”, - сказав російський президент.

Козак про Мінські домовленості

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Заступник голови Адміністрації російського президента Дмитро Козак, який є головним переговорником від Росії у “нормандському форматі” та в ТКГ щодо мирного врегулювання на Донбасі, заявив, що не бачить перспектив реалізації Мінських домовленостей зі сторони Києва.

“Щодо переговорного процесу в межах Мінських угод... Ми так зрозуміли, що, на вашу думку, перспектив жодних немає. Дякую", - сказав Путін, вислухавши доповідь

Шойгу про зброю України

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив Захід у надмірному постачанні зброї України без “видимих причин”.

Коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про Будапештський меморандум, він також заявив, нібито в України є все для того, щоб створити ядерну зброю.

“За довгі роки перебування в СРСР там були створені можливості по створенню такої зброї та її носіїв... Є обладнання, є фахівці і є можливості, набагато більші ніж в Ірану та Північної Кореї", - сказав російський міністр оборони.

Лавров про “геноцид” на Донбасі

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що підтримує офіційне визнання Кремлем псевдореспублік на Донбасі, оскільки там, за його словами, відбувається “геноцид”.

“Я бачу в цьому ще такий аспект як геноцид. Геноцид пов'язаний з історією створення Косово без будь-якого референдуму. І те, що намагаються підтримати "неонацистський бандерівський режим" на Сході України і в Києві", - говорив голова російської дипломатії.

Лавров звинуватив українську владу в атаці на "слов'янство", православ'я і "все російське". Він переконує, що в Україні начебто масово забороняють російську мову: у школах, інститутах і повсякденному житті.

Рішення Путіна

Вислухавши думку російських посадовців, Путін оголосив, що ухвалить рішення щодо визнання "незалежності" "ЛНР" та "ДНР" сьогодні — у понеділок, 21 лютого.

Що пішло не так

Під час засідання Радбезу РФ, яке, начебто, транслювалося в прямому ефірі, представники ЗМІ зауважили ознаки того, що насправді Путін зібрав своїх чиновників та силовиків раніше, а відео продемонстрували у запису.

Судячи з відео, годинник на руці міністра оборони РФ Сергія Шойгу показує 12:47, а “пряма трансляція” відбувалася на п'ять годин пізніше. Також на кадрах було видно, як від трибуни для виступів іде генпрокурор РФ Ігор Краснов, проте в ефірі його не показали.

Президент Росії також заявив, нібито попередньо не обговорював питання, винесені на Радбез РФ, однак під час свого виступу Дмитро Козак заплутався у “сценарії” і змушений був перепитувати у російського президента, чи слід йому уже зараз висловитись щодо "приєднання" ОРДЛО.

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін оконфузився, коли невиразно висловив свою позицію. Путін перебив його і кілька разів уточнював, що саме підтримує голова СЗР.

Головний російський розвідник відразу випалив, що підтримує "пропозицію про входження "ЛНР" і "ДНР" до складу Російської Федерації", чим здивував російського президента, який відповів, що наразі так питання не стоїть.

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