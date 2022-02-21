Путін збирається підписати закон про "дружбу" і кордони з самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР": названо дату

Путін збирається підписати закон про "дружбу" і кордони з самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР": названо дату

Крім того, законом закріплюватиметься також взаємна військова допомога між так званими "республіками" та Росією.

Головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов заявив, що вже завтра, 22 лютого, російська Дума і Рада Федерацій приймуть закони про кордони самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", а також взаємну військову допомогу між цими територіями.

Про це Венедиктов написав у своєму Twitter.

"Завтра (22 лютого - ред.) Дума і Радфед одразу приймуть закони про дружбу і кордон з ДНР/ЛНР, а також про військову взаємодопомогу, і президент підпише їх", — заявив Венедиктов.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін провів засідання Радбезу РФ, за підсумками якого заявив, що вже 21 лютого ухвалить рішення щодо визнання "незалежності" "ЛНР" та "ДНР".

Крім того, очільник МЗС Росії Сергій Лавров запевнив, що підтримує офіційне визнання Кремлем псевдореспублік на Донбасі і вкотре висловив пропагандистські тези РФ про начебто переслідування російськомовних в Україні.

Слід зазначити, що раніше 21 лютого ватажки бойовиків "ЛДНР" самі попросили Путіна визнати їхню незалежність.

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