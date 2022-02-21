Наталія Валевська кардинально змінила зачіску та показала "до" і "після"

Наталія Валевська кардинально змінила зачіску та показала "до" і "після"

Над іміджем артистки чаклували 14 годин.

Відома українська співачка Наталія Валевська вдалася до б'юті-експерименту.

За тиждень до початку весни виконавиця не стрималася та вирішила змінити колір волосся. Артистка, яка була і білявкою, і рудою, і брюнеткою, повернулася у світлий колір. Також вона наростила волосся. Результатом перевтілення знаменитість поділилася у своєму фотоблогу. Наталія запостила відео, яке зняла у салоні краси. У ролику Валевська показала себе "до" і "після".

"Ну що ж, зустрічайте оновлену версію мене! Рецепт нової зачіски такий: 13 годин роботи, 4 майстри, задоволена я. Дуже вдячна майстрам. Ви справжні професіонали своєї справи, і виконали мою, здавалося б, нездійснену забаганку", – прокоментувала співачка.

Фанати позитивно оцінили новий образ кумирки, про що написали в коментарях.

Аж помолодшала

Одразу -10 років

Розкішно! Дуже складний та красивий відтінок!

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