Раміна Есхакзай продовжує набирати вагу під час схуднення: "Параметри ще більші"

Раміна Есхакзай продовжує набирати вагу під час схуднення: "Параметри ще більші"

Блогерка почала худнути місяць тому.

Українська блогерка і ведуча Раміна Есхакзай, яка не так давно поділилася, що погладшала під час схуднення, продовжує набирати вагу.

Про це знаменитість розповіла у своїх Instagram-stories.

"Сьогодні зважилася - 61,3 кілограми. Хоча у неділю вага була 60,8 кіло. Параметри також ще більші, ніж були. Знову щось пішло не так у цьому житті", - зазначила блогерка.

Раміна Есхакзай / instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, місяць тому Раміна вирішила худнути. Її вага була 58 кіло. Втім, попри правильне харчування та регулярні тренування, вона лише набирає вагу. Блогерка зізналася, що морально їй через це складно.

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