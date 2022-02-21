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Наталья Валевская кардинально изменила прическу и показала "до" и "после"

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Наталья Валевская кардинально изменила прическу и показала "до" и "после"

Наталья Валевская / instagram.com/valevska_official

Над имиджем артистки колдовали 14 часов.

Известная украинская певица Наталья Валевская прибегла к бьюти-эксперименту.

За неделю до начала весны исполнительница не сдержалась и решила изменить цвет волос. Артистка, которая была и блондинкой, и рыжей, и брюнеткой, вернулась в светлый цвет. Также она нарастила волосы. Результатом перевоплощения знаменитость поделилась в своем фотоблоге. Наталья запостила видео, которое сняла в салоне красоты. В ролике Валевская показала себя "до" и "после".

"Ну что ж, встречайте обновленную версию меня! Рецепт новой прически таков: 13 часов работы, 4 мастера, довольна я. Очень благодарна мастерам. Вы настоящие профессионалы своего дела, и исполнили мою, казалось бы, неисполнимую прихоть", – прокомментировала певица.

Фанаты позитивно оценили новый образ кумирши, о чем написали в комментариях.

  • Даже помолодела
  • Сразу -10 лет
  • Роскошно! Очень сложный и красивый оттенок!

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