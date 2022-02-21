MONATIK ради клипа на трек с ROXOLANA кардинально изменил прическу

Артисты сняли видео на дуэтную композицию "Инь-Янь".

Певец Дмитрий Монатик и участница "Голосу країни" и финалистка нацотбора на "Евровидение-2022" — ROXOLANA спели дуэтом. На днях они вместе сняли клип на песню "Инь-Янь".

Она стала саундтреком к романтической комедии "Соседка" производства компании "F Films", которая выйдет на экраны кинотеатров страны уже в марте этого года.

В видео Монатик появится в черном костюме с красной брошью в форме сердца на груди, Роксолана – в белом.

MONATIK и ROXOLANA спели дуэтом: вместе они сняли клип на песню "Инь-Янь"

"Возможно, кажется, что она такая минорная, но на самом деле она очень оптимистичная, если прислушаться. Это о таком моменте, когда ты уже теряешь веру в любовь между людьми, потому что они уже много шрамов оставили на душе, и ты уже такой остерегаешься и всегда ходишь по краю", — рассказал о треке Дмитрий.

Артист признался, что держал песню в голове почти два года и вначале планировал, что она будет только женской. Но случилось совсем по-другому.

"Дима мне написал, что у него есть классная идея, но у него нет времени до нее добраться, но скоро появится, и как я смотрю на встречу", – вспомнила разговор с Монатиком Роксолана.

Записать дуэт с автором хитов и мультиартистом Дмитрием Монатиком девушка мечтала уже давно. Однако даже не могла догадаться, что произойдет так скоро.

"Когда Рокси пришла, мы попробовали первые аккорды, она начала петь и это происходит моментально, ты понимаешь: "О! Я нашел свой Янь, Янь нашел свой Инь, здесь будет гармония в этой песне", – объяснил певец.

Новый клип будет черно-белым. И это для того, чтобы зрители могли сосредоточиться исключительно на эмоциях и содержании. Кроме этого, поразит и необычная хореография. Песня "Инь-Янь" стала саундтреком к романтической комедии "Соседка" в главной роли с Ксенией Мишиной.

Премьера ленты на широких экранах состоится через несколько недель, в начале марта. А сам клип появится в Сети 25 марта.

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