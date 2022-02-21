Из-за обстрелов боевиков остановилась Луганская ТЭС: нет света, тепла и воды

Обстрелы не утихают, сообщил глава Луганской области.

В результате обстрелов российских боевиков 21 февраля Луганская ТЭС остановила работу.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

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"Повреждение на всех линиях электропередач, отходящих и подходящих к Луганской ТЭС. Станция остановлена! Сейчас энергетики ожидают прекращения обстрелов для проведения работ по возобновлению работы станции", – говорится в сообщении.

Счастье осталось без воды, тепла и света, отметил глава Луганской ОГА.

"Российские боевики совершили четыре прямых попадания в водозабор. Также обстрел в районе РЭС, рабочие "ЛЕО" покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни. Разбит коллектор теплосети в районе кпп ТЭС. Теплообеспечение прекращено", – также сообщил Гайдай.

В то же время без электро- и газоснабжения осталась Врубовка. Люди находятся в бомбоубежищах. Повреждены жилые дома.

"Поврежден газопровод – 200 потребителей без газоснабжения. Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают", – отметил глава Луганской области.

‼️Луганская ТЭС остановила работу. Врубовка и Счастье под огнем. Люди без коммуникаций Врубовка без электричества и... Опубликовано Сергей Гайдай Понедельник, 21 февраля 2022 г.

Напомним, 20 февраля российские наемники уничтожили грузовик ЗИЛ-131 украинских представителей Совместного центра контроля и координации (СЦКК) на мосту возле КПВВ "Счастье".

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