Через обстріли бойовиків зупинилась Луганська ТЕС: немає світла, тепла та води

Через обстріли бойовиків зупинилась Луганська ТЕС: немає світла, тепла та води

Обстріли не вщухають, повідомив голова Луганської області.

Внаслідок обстрілів російських бойовиків 21 лютого Луганська ТЕС зупинила роботу.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

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"Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС. Станцію зупинено! Наразі енергетики чекають на припинення обстрілів задля проведення робіт з відновлення роботи станції", – йдеться у повідомленні.

Щастя залишилось без води, тепла та світла, зазначив голова Луганської ОДА.

"Російські окупанти здійснили чотири прямих потрапляння у водозабір. Також обстріл в районі РЕМ, робітники "ЛЕО" покинули свої робочі місця у зв’язку з прямою загрозою життю. Розбитий колектор тепломережі в районі кпп ТЕС. Теплозабезпечення припинено", ­– також повідомив Гайдай.

Водночас без електро- та газопостачання залишилась Врубівка. Люди перебувають у бомбосховищах. Пошкоджено житлові будинки.

"Пошкоджено газопровід ­– 200 споживачів без газопостачання. Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають", – зазначив голова Луганської області.

‼️Луганська ТЕС зупинила роботу. Врубівка та Щастя під вогнем. Люди без комунікацій Врубівка без електрики та... Опубліковано Сергій Гайдай Понеділок, 21 лютого 2022 р.

Нагадаємо, 20 лютого російські найманці знищили вантажівку ЗІЛ-131 українських представників Спільного центру контролю та координації (СЦКК) на мосту біля КПВВ "Щастя".

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