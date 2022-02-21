Накриють дощі: якою буде погода в Одесі найближчими днями

Незначні морози ще будуть триматися, але тільки вночі.

Синоптики прогнозують опади, зокрема 22 лютого, по всій Одеській області.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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У вівторок, 22 лютого, протягом усього дня в Одесі буде хмарна погода. Синоптики прогнозують опади по всій області. За даними синоптиків, в Одесі вдень стовпчик термометра протримається на позначці від +8 до +10 градусів за Цельсієм. Вранці температура коливатиметься в межах від +4 до +6 градусів. Також прогнозують південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

23 лютого очікують мінливу хмарність. Вітер північно-західний 9-14 м/с. Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 7-12°С тепла.

24 по 25 лютого буде без істотних опадів. Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 4-9°С тепла.

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Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

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