Рвучкий вітер і мороз: у Карпатах погіршилася погода

Туристів просять не йти в гори.

У понеділок, 21 лютого, у Карпатах погіршиться погода.

Про це повідомили у Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Зазначається, що рятувальники радять туристам утриматися від виходу у високогір'я. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський знизилася видимість.

"Станом на 21.02.2022 р.Піп Іван Чорногірський температура повітря -7, вітер південний 16 м/с з поривами до 20 м/с, хмарно, обмежена видимість до 20 м", - йдеться в повідомленні.

Погода на Піп Іван 21 лютого. / facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну. Втім, воа буде досить нестабільною. Каже, що на нас чекають температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною.

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