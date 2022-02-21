Порывистый ветер и мороз: в Карпатах ухудшилась погода

Туристов просят не уходить в горы.

В понедельник, 21 февраля, в Карпатах ухудшится погода.

Об этом сообщили в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Отмечается, что спасатели рекомендуют туристам воздержаться от выхода в высокогорье. В частности, на горе Пип Иван Черногорский снизилась видимость.

"По состоянию на 21.02.2022 г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -7, ветер южный 16 м/с с порывами до 20 м/с, облачно, ограничена видимость до 20 м", — говорится в сообщении.

Погода на Пип Иван 21 февраля. / facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, в начале февраля на Харьковщине разбудили сурка Тимка, который навещал в этом году раннюю весну. Впрочем, она будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ждут температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной.

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